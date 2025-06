Concert d’été – Haguenau 29 juin 2025 16:00

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau, dirigé par Aimé Bastian, vous invite à son traditionnel concert d’été. Pour l’occasion, l’orchestre accueillera l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Rixheim, placé sous la direction de Daniel Broggia.

Au programme un moment musical en plein air, festif et chaleureux, dans un cadre verdoyant. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de musique et de convivialité ! 0 .

English:

The Orchestre d?Harmonie de la Ville de Haguenau, conducted by Aimé Bastian, invites you to its traditional summer concert. For the occasion, the orchestra will welcome the Orchestre d?Harmonie de la Ville de Rixheim, conducted by Daniel Broggia.

German:

Das Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau unter der Leitung von Aimé Bastian lädt Sie zu seinem traditionellen Sommerkonzert ein. Zu diesem Anlass empfängt das Orchester das Orchestre d’Harmonie de la Ville de Rixheim unter der Leitung von Daniel Broggia.

Italiano:

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau, diretta da Aimé Bastian, vi invita al suo tradizionale concerto estivo. Per l’occasione, l’orchestra accoglierà l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Rixheim, diretta da Daniel Broggia.

Espanol:

La Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau, dirigida por Aimé Bastian, le invita a su tradicional concierto de verano. Para la ocasión, la orquesta recibirá a la Orchestre d’Harmonie de la Ville de Rixheim, dirigida por Daniel Broggia.

