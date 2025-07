Concert d’été halle La Chapelle-Iger

Concert d’été halle La Chapelle-Iger samedi 30 août 2025 .

Concert d’été Samedi 30 août, 19h00 halle Seine-et-Marne

gratuit – en plein air

Début : 2025-08-30T19:00:00 – 2025-08-30T22:30:00

19h : Concert de SaturnZ

Saturnz, passionnée par la musique et les mots possède une signature bien à elle : elle est une “rappeuse à mocassins”, un mélange de style et de contrastes qui reflète sa personnalité et son approche du rap. Son aventure artistique débutée à la fin de l’année 2021, ne cesse de prendre de l’ampleur : Saturnz a été consacrée lauréate du Tremplin #77 en mai 2025.

20h : En première partie, un concert participatif sera donné par des musiciens et choristes du territoire.

20h30 Orchestre Transkabar

La compagnie Discobole remet au goût du jour Servis Kabaré, une cérémonie festive réunionnaise. Spontanés et hyper-créatifs, les 4 artistes laissent une large place à l’improvisation. Des rythmiques rock maloya aux complaintes d’un blues insulaire. Coup de cœur « Cultures d’été » de France Info.

halle la chapelle-iger La Chapelle-Iger 77540 Seine-et-Marne Île-de-France

Faîtes l’été !

