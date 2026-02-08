Concert d’été Ian Scott

Place de la mairie Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La municipalité vous propose un concert gratuit en plein air.

La municipalité vous invite à un concert gratuit en plein air avec Ian Scott, hommage à Johnny Hallyday. Buvette et restauration sur place. .

Place de la mairie Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 43 14 37

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English :

The municipality is offering a free open-air concert.

L’événement Concert d’été Ian Scott Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne