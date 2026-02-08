Concert d’été Ian Scott Vendœuvres
Concert d’été Ian Scott Vendœuvres vendredi 7 août 2026.
Concert d’été Ian Scott
Place de la mairie Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La municipalité vous propose un concert gratuit en plein air.
La municipalité vous invite à un concert gratuit en plein air avec Ian Scott, hommage à Johnny Hallyday. Buvette et restauration sur place. .
Place de la mairie Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 43 14 37
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English :
The municipality is offering a free open-air concert.
L’événement Concert d’été Ian Scott Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne