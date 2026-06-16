Lajo

CONCERT D’ÉTÉ

Lajo Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le Ciné-Théâtre vous propose une parenthèse musicale au cœur des traditions rurales et pastorales d’Europe avec RUNDINELLE, un duo porté par Laetitia Marcangeli (chant, vielle à roue, cistre, percussions) et Julie Lobato (chant, luth, percussions).

Le Ciné-Théâtre vous propose une parenthèse musicale au cœur des traditions rurales et pastorales d’Europe avec RUNDINELLE, un duo porté par Laetitia Marcangeli (chant, vielle à roue, cistre, percussions) et Julie Lobato (chant, luth, percussions).

À travers un répertoire issu de collectages rares, les deux musiciennes redonnent vie à des monodies corses oubliées, des chants du nord du Portugal, des berceuses occitanes et des fables montagnardes. Ces mélodies populaires racontent la transhumance, les travaux du quotidien, les liens sociaux et les paysages de montagne, dans un univers où simplicité, poésie et humour se mêlent avec délicatesse.

Entre patrimoine oral et création vivante, RUNDINELLE offre un voyage sensible à travers les mémoires musicales de l’Europe rurale, porté par des voix et des instruments traditionnels qui résonnent avec une grande authenticité. .

Lajo 48120 Lozère Occitanie +33 6 80 37 83 83

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English :

Cin%E9-Th%E9%E2tre invites you to enjoy a musical interlude immersed in the rural and pastoral traditions of Europe with RUNDINELLE, a duo led by Laetitia Marcangeli (vocals, hurdy-gurdy, cister, percussion).

L’événement CONCERT D’ÉTÉ Lajo a été mis à jour le 2026-06-16 par Conseil Départemental