Concert d’été Mezza Voce et Babel Canto – TARBES Tarbes 22 juin 2025 16:30

Hautes-Pyrénées

Concert d’été Mezza Voce et Babel Canto TARBES Place Sainte-Thérèse Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 16:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

L’ensemble vocal Mezza Voce réunit 27 choristes de Tarbes et des environs ainsi que du Gers.

Après avoir donné la messe irlandaise de Gilles Mathieu en 2023, le Requiem de Fauré et la messe du Couronnement de Mozart en 2024, il interprètera lors de ce concert des chants sacrés et profanes du XVème au XXIème siècle.

Mezza Voce a invité le chœur de chambre mixte Babel Canto. Cet ensemble vocal toulousain chante un répertoire éclectique, de toutes les époques et exclusivement a capella. Un véritable voyage vibrant d’énergie !

Les œuvres choisies répondent au souhait d’emporter le public, en ce début d’été, dans un tourbillon joyeux et exaltant.

A la direction des deux formations musicales David NG Chin Kwee s’impose comme un musicien reconnu en Occitanie et à l’étranger.

.

TARBES Place Sainte-Thérèse

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie mezzavoce2021@gmail.com

English :

The Mezza Voce vocal ensemble brings together 27 choristers from Tarbes and the surrounding area, as well as from the Gers.

After performing Gilles Mathieu?s Irish Mass in 2023, Fauré?s Requiem and Mozart?s Coronation Mass in 2024, this concert will feature sacred and secular songs from the 15th to the 21st century.

Mezza Voce has invited the mixed chamber choir Babel Canto. This vocal ensemble from Toulouse sings an eclectic repertoire from all eras, exclusively a capella. A truly energetic journey!

The chosen works are designed to sweep audiences away in a joyous, exhilarating whirlwind at the start of summer.

David NG Chin Kwee, who leads the two musical groups, has established himself as a renowned musician in the Occitan region and abroad.

German :

Das Vokalensemble Mezza Voce vereint 27 Chorsänger aus Tarbes und Umgebung sowie aus dem Departement Gers.

Nachdem es 2023 die irische Messe von Gilles Mathieu, 2024 das Requiem von Fauré und die Krönungsmesse von Mozart aufgeführt hat, wird es in diesem Konzert geistliche und weltliche Lieder vom 15. bis zum 21.

Mezza Voce hat den gemischten Kammerchor Babel Canto eingeladen. Dieses Vokalensemble aus Toulouse singt ein eklektisches Repertoire aus allen Epochen und ausschließlich a capella. Eine wahre Reise voller Energie!

Die ausgewählten Werke entsprechen dem Wunsch, das Publikum zu Beginn des Sommers in einen fröhlichen und aufregenden Wirbel zu versetzen.

David NG Chin Kwee, der die beiden Musikgruppen leitet, ist ein in Okzitanien und im Ausland anerkannter Musiker.

Italiano :

L’ensemble vocale Mezza Voce riunisce 27 coristi di Tarbes e dintorni e del Gers.

Dopo aver eseguito la Messa irlandese di Gilles Mathieu nel 2023, il Requiem di Fauré e la Messa dell’incoronazione di Mozart nel 2024, questo concerto proporrà brani sacri e profani dal XV al XXI secolo.

Mezza Voce ha invitato il coro da camera misto Babel Canto. Questo ensemble vocale di Tolosa canta un repertorio eclettico di tutte le epoche, esclusivamente a cappella. Un viaggio davvero energico!

Le opere scelte sono pensate per travolgere il pubblico in un gioioso ed esilarante turbinio di inizio estate.

David NG Chin Kwee è il direttore dei due ensemble musicali e si è affermato come musicista di fama nella regione occitana e all’estero.

Espanol :

El conjunto vocal Mezza Voce está formado por 27 coristas de Tarbes y alrededores, así como del Gers.

Tras interpretar la Misa irlandesa de Gilles Mathieu en 2023, el Réquiem de Fauré y la Misa de la Coronación de Mozart en 2024, este concierto presentará canciones sacras y profanas de los siglos XV al XXI.

Mezza Voce ha invitado al coro de cámara mixto Babel Canto. Este conjunto vocal de Toulouse interpreta un repertorio ecléctico de todas las épocas, exclusivamente a capella. Un viaje lleno de energía

Las obras elegidas están pensadas para arrastrar al público en un torbellino alegre y estimulante al comienzo del verano.

David NG Chin Kwee es el director de los dos conjuntos musicales, y se ha consolidado como músico de renombre en la región occitana y en el extranjero.

L’événement Concert d’été Mezza Voce et Babel Canto Tarbes a été mis à jour le 2025-06-11 par OT de Tarbes|CDT65