Paulhac-en-Margeride

CONCERT D’ÉTÉ

Paulhac-en-Margeride Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le Ciné-Théâtre vous propose une soirée musicale originale avec FRAMBOYAN, un duo qui revisite les musiques traditionnelles en mêlant influences occitanes, sonorités mexicaines et créations électroniques.

Le Ciné-Théâtre vous propose une soirée musicale originale avec FRAMBOYAN, un duo qui revisite les musiques traditionnelles en mêlant influences occitanes, sonorités mexicaines et créations électroniques.

À partir de chants issus du répertoire occitan, Julie Rousseau (voix, machines) et Claire Lenoël (voix, flûte traversière, machines) tissent un univers sensible où les voix dialoguent avec les synthétiseurs. Entre traditions revisitées, électro et pop, leur musique aérienne et rythmée invite à un véritable concert-bal, à la fois poétique, organique et résolument contemporain.

Une proposition artistique singulière qui fait vivre les musiques traditionnelles en les réinventant, dans un esprit d’ouverture et de partage. .

Paulhac-en-Margeride 48140 Lozère Occitanie +33 6 80 37 83 83

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English :

Le Cin%E9-Th%E9%E2tre invites you to an original musical evening featuring FRAMBOYAN, a duo that reimagines traditional music by blending Occitan influences, Mexican sounds, and electronic compositions.

L’événement CONCERT D’ÉTÉ Paulhac-en-Margeride a été mis à jour le 2026-06-16 par Conseil Départemental