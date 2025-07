Concert d’été Saint-Salvadou Le Bas Ségala

Concert d'été Saint-Salvadou Le Bas Ségala dimanche 6 juillet 2025.

Concert d’été Saint-Salvadou

Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron

Dimanche 2025-07-06

2025-07-06

2025-07-06

En ce début d’été 2025 Le chant des Serènes vous convie à un petit concert au frais dans l’Église de Saint Salvadou.

Vous retrouverez sur scène: Charles D’Hubert à la voix, Antonin Pommel au saxophone, Tom Grimaud & Luce Dulucq Pujol au piano ainsi qu’ Eva Genniaux à la surprise!

Avec des Oeuvres de Franz Schubert, Robert Schumann, Maurice Ravel et le grand Wolfgang Amadeus Mozart… .

Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie lechantdesserenes@gmail.com

English :

In the early summer of 2025, Le Chant des Serènes invites you to a cool concert in the Church of Saint Salvadou.

German :

Zu Beginn des Sommers 2025 lädt Sie Le chant des Serènes zu einem kleinen, kühlen Konzert in der Kirche von Saint Salvadou ein.

Italiano :

All’inizio dell’estate 2025, Le chant des Serènes vi invita a un concerto rilassante nella chiesa di Saint Salvadou.

Espanol :

Al comienzo del verano de 2025, Le chant des Serènes le invita a un concierto chill-out en la iglesia de Saint Salvadou.

