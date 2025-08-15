Concert d’été Saint-Valery-en-Caux

Concert d'été Saint-Valery-en-Caux vendredi 15 août 2025.

Concert d’été

Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux

Début : 2025-08-15 18:00:00

2025-08-15

Rendez-vous sur la place de la Chapelle pour un concert gratuit !

DJ Nal aux platines pour ambiancer votre soirée.

Dès 18h, accès libre. .

Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22

