Concert d’été Slinky Boys Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut 13 juillet 2025 16:00

Moselle

Concert d’été Slinky Boys Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13 17:30:00

Date(s) :

2025-07-13

La ville de Hombourg-Haut vous propose un concert donné par les Slinky Boys (musique irlandaise), dans le charmant parc du Château d’Hausen. Concert gratuit avec buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 48 69 mairie@hombourg-haut.com

English :

The town of Hombourg-Haut invites you to a concert by the Slinky Boys (Irish music), in the charming park of Château d’Hausen. Free concert, with refreshments and snacks on site.

German :

Die Stadt Hombourg-Haut bietet Ihnen ein Konzert der Slinky Boys (irische Musik) im charmanten Park des Schlosses Hausen. Kostenloses Konzert mit Getränken und Speisen vor Ort.

Italiano :

La città di Hombourg-Haut ospita un concerto degli Slinky Boys (musica irlandese) nell’incantevole parco dello Château d’Hausen. Il concerto è gratuito, con rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

La ciudad de Hombourg-Haut acoge un concierto de los Slinky Boys (música irlandesa) en el encantador recinto del Château d’Hausen. El concierto es gratuito, con refrescos y comida disponibles in situ.

L’événement Concert d’été Slinky Boys Hombourg-Haut a été mis à jour le 2025-06-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH