CONCERT D’ETE Salle des fêtes Vitry-en-Charollais

Salle des fêtes Le bourg Vitry-en-Charollais Saône-et-Loire

Sous la direction d’Anthony Mondon, Sing in Paray et les Kids in Paray vous propose un programme varié constitué de chansons populaires, de gospel, de cartoons. Des genres variés au coeur d’une belle soirée, pour se plonger dans l’été .

Salle des fêtes Le bourg Vitry-en-Charollais 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 49 40 80 jprebet@orange.fr

