Concert Deux Chorales pour un Concert Chaveignes

Concert Deux Chorales pour un Concert

Le Bourg Chaveignes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Les chorales Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude (chants contemporains et chants du monde) et Mezzo-Forte de Rou-Marson (chorale composée d’une quarantaine de chanteurs, à répertoire varié et éclectique) s’uniront pour vous proposer ce concert.

Buvette et gourmandises à l’entracte. .

Le Bourg Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesptitesnotes@laposte.net

English :

The Les P’tites Notes choir (contemporary and world songs) and Mezzo-Forte (Rou-Marson, a choir of some forty singers with a varied and eclectic repertoire) will join forces for this concert.

