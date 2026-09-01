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Concert « Deux fois 4 saisons à Bernay-St-Martin » Salle Polyvalente Bernay-Saint-Martin

samedi 26 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Bernay-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
Grande rue
Ville
17330 Bernay-Saint-Martin
Département
Charente-Maritime
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Membres adhérents, demandeurs d'emploi, PMR, parent accompagnateur d'un enfant de moins de 16 ans

Bernay-Saint-Martin

Concert « Deux fois 4 saisons à Bernay-St-Martin »

Salle Polyvalente Grande rue Bernay-Saint-Martin Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit
Membres adhérents, demandeurs d’emploi, PMR, parent accompagnateur d’un enfant de moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Deux fois Quatre Saisons : trois siècles de musique se répondent !
Et si Antonio Vivaldi et Astor Piazzolla s’étaient donné rendez-vous sur une même scène ?
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Salle Polyvalente Grande rue Bernay-Saint-Martin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 13 98 02  reservation@osvs.fr

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L’événement Concert « Deux fois 4 saisons à Bernay-St-Martin » Bernay-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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