Concert « Deux fois 4 saisons à Bernay-St-Martin » Salle Polyvalente Bernay-Saint-Martin
samedi 26 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Bernay-Saint-Martin
Informations pratiques
Bernay-Saint-Martin
Concert « Deux fois 4 saisons à Bernay-St-Martin »
Salle Polyvalente Grande rue Bernay-Saint-Martin Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Membres adhérents, demandeurs d’emploi, PMR, parent accompagnateur d’un enfant de moins de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Deux fois Quatre Saisons : trois siècles de musique se répondent !
Et si Antonio Vivaldi et Astor Piazzolla s’étaient donné rendez-vous sur une même scène ?
.
Salle Polyvalente Grande rue Bernay-Saint-Martin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 13 98 02 reservation@osvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Concert « Deux fois 4 saisons à Bernay-St-Martin » Bernay-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge