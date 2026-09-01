Informations pratiques

Bernay-Saint-Martin

Concert « Deux fois 4 saisons à Bernay-St-Martin »

Salle Polyvalente Grande rue Bernay-Saint-Martin Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Membres adhérents, demandeurs d’emploi, PMR, parent accompagnateur d’un enfant de moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Deux fois Quatre Saisons : trois siècles de musique se répondent !

Et si Antonio Vivaldi et Astor Piazzolla s’étaient donné rendez-vous sur une même scène ?

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Salle Polyvalente Grande rue Bernay-Saint-Martin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 13 98 02 reservation@osvs.fr

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L’événement Concert « Deux fois 4 saisons à Bernay-St-Martin » Bernay-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge