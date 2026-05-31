Concert : deux guitares à la chapelle de Grainval, entre patrimoine et modernité, Chapelle de Grainval, Saint-Léonard

Concert : deux guitares à la chapelle de Grainval, entre patrimoine et modernité Vendredi 18 septembre, 20h30 Chapelle de Grainval Seine-Maritime

Durée 1h30, 10 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Vendredi 18 septembre à 20h30

Saint-Léonard (76), Chapelle de Grainval

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Le compositeur Dominiqe Lemaître propose

« Deux guitares à la Chapelle de Grainval : entre patrimoine et modernité »

Oeuvres de François Couperin, John Dowland, Philippe Festou et Dominique Lemaître

par Isabelle Chomet et Julien Payan (guitares) avec la participation de Nathalie Dumesnil (soprano)

Chapelle de Grainval Route de Grainval, 76400 Saint-Léonard Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 28 05 61 http://www.dominique-lemaitre.fr/ Parking à proximité.

Vendredi 18 septembre à 20h30