Concert “Deux pentagones dans un cercle ?” Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon

Concert “Deux pentagones dans un cercle ?”

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-02-14 18:45:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Pour sa quatrième tournée dans notre région, le violoniste Adrien Ballon, accompagné par Valentin Villenave au piano, propose un programme varié de musique romantique, post-romantique et moderne dans ce récital pour violon et piano.

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14 culture@craponnesurarzon.fr

English :

For his fourth tour of our region, violinist Adrien Ballon, accompanied by Valentin Villenave on piano, offers a varied program of Romantic, post-romantic and modern music in this recital for violin and piano.

