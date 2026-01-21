Concert “Deux pentagones dans un cercle ?” Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon
Concert “Deux pentagones dans un cercle ?” Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon samedi 14 février 2026.
Concert “Deux pentagones dans un cercle ?”
Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Pour sa quatrième tournée dans notre région, le violoniste Adrien Ballon, accompagné par Valentin Villenave au piano, propose un programme varié de musique romantique, post-romantique et moderne dans ce récital pour violon et piano.
Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14 culture@craponnesurarzon.fr
For his fourth tour of our region, violinist Adrien Ballon, accompanied by Valentin Villenave on piano, offers a varied program of Romantic, post-romantic and modern music in this recital for violin and piano.
