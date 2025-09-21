Concert deux pianos Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Concert deux pianos Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle dimanche 21 septembre 2025.
Concert deux pianos
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – – 25 EUR
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Concerto n° 1 de Chopin Rébecca Chaillot soliste et Edna Stern orchestre.
Conerto n° 2 de Chopin Edna Stern soliste et Rébecca Chaillot orchestre.
.
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Chopin Concerto No. 1 Rébecca Chaillot soloist and Edna Stern orchestra.
Conerto n° 2 by Chopin Edna Stern soloist and Rébecca Chaillot orchestra.
German :
Konzert Nr. 1 von Chopin Rébecca Chaillot Solistin und Edna Stern Orchester.
Conerto Nr. 2 von Chopin Edna Stern Solistin und Rébecca Chaillot Orchester.
Italiano :
Concerto n. 1 di Chopin Rébecca Chaillot solista e orchestra Edna Stern.
Conerto n. 2 di Chopin Edna Stern solista e orchestra Rébecca Chaillot.
Espanol :
Concierto nº 1 de Chopin Rébecca Chaillot solista y orquesta Edna Stern.
Concierto nº 2 de Chopin Edna Stern solista y orquesta Rébecca Chaillot.
L’événement Concert deux pianos Colonzelle a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes