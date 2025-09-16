Concert Deux Siècles de Musique Espagnole Chapelle Saint-Brieuc
Concert Deux Siècles de Musique Espagnole Chapelle Saint-Brieuc vendredi 16 janvier 2026.
Concert Deux Siècles de Musique Espagnole
Chapelle 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Classes de chant lyrique, de guitare et de pianos. .
Chapelle 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Deux Siècles de Musique Espagnole Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme