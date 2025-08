Concert deux trompettes et orgue SALLE ESPACE LA DORLIERE Beauzac

Concert deux trompettes et orgue SALLE ESPACE LA DORLIERE Beauzac vendredi 8 août 2025.

Concert deux trompettes et orgue

SALLE ESPACE LA DORLIERE Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 20:45:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Concert Deux trompettes et orgue Théâtre de verdure de la Dorlière ou Église Saint-Jean selon la météo. Jean-Baptiste Bresson, Suzanne Trouilleux aux trompettes

Pierre Astor à l’orgue. Vivaldi, Bach, Haendel. Libre participation aux frais.

.

SALLE ESPACE LA DORLIERE Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Concert Two trumpets and organ Théâtre de verdure de la Dorlière or Église Saint-Jean, weather permitting. Jean-Baptiste Bresson, Suzanne Trouilleux on trumpets

Pierre Astor on organ. Vivaldi, Bach, Handel. Free participation.

German :

Konzert Zwei Trompeten und Orgel Théâtre de verdure de la Dorlière oder Église Saint-Jean je nach Wetterlage. Jean-Baptiste Bresson, Suzanne Trouilleux an den Trompeten

Pierre Astor an der Orgel. Vivaldi, Bach, Händel. Freie Kostenbeteiligung.

Italiano :

Concerto Due trombe e organo Théâtre de verdure de la Dorlière o Église Saint-Jean, tempo permettendo. Jean-Baptiste Bresson, Suzanne Trouilleux alle trombe

Pierre Astor all’organo. Vivaldi, Bach, Haendel. Partecipazione libera.

Espanol :

Concierto Dos trompetas y órgano Théâtre de verdure de la Dorlière o Église Saint-Jean, si el tiempo lo permite. Jean-Baptiste Bresson, Suzanne Trouilleux a las trompetas

Pierre Astor al órgano. Vivaldi, Bach, Haendel. Participación libre.

L’événement Concert deux trompettes et orgue Beauzac a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron