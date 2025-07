CONCERT DEUX TROMPETTES ET ORGUE Montréal

CONCERT DEUX TROMPETTES ET ORGUE Montréal mardi 5 août 2025.

CONCERT DEUX TROMPETTES ET ORGUE

Place Saint-Vincent Montréal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 21:00:00

fin : 2025-08-05 22:00:00

Date(s) :

2025-08-05

Venus du Japon pour donner un récital exceptionnel à Montréal de l’Aude, les trompettistes André Henry et Naoki Kano, solistes internationaux, joueront avec Laurent Fievet, organiste titulaire de la cathédrale de Grasse et de la Basilique Notre Dame de Nice.

Ils feront entendre des œuvres magistrales et des concertos de Jean Sébastien Bach, Bellini, Albinoni, Torelli, Vivaldi et Charles Marie Widor.

Virtuoses de la trompette et de l’orgue, ces artistes rayonnent dans le monde entier. Le mariage entre les deux trompettes et le grand orgue de Montréal fera résonner les voûtes de la collégiale dans une grandiose harmonie.

Organisé par l’association des amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal un concert à ne pas manquer !

Libre participation aux frais.

.

Place Saint-Vincent Montréal 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 32 83 orguemontreal11@gmail.com

English :

International soloists André Henry and Naoki Kano have come all the way from Japan to perform an exceptional recital in Montréal de l’Aude, with Laurent Fievet, titular organist of Grasse Cathedral and Notre Dame Basilica in Nice.

They will perform masterpieces and concertos by Johann Sebastian Bach, Bellini, Albinoni, Torelli, Vivaldi and Charles Marie Widor.

Virtuosos on trumpet and organ, these artists are renowned the world over. The marriage between the two trumpets and the great organ of Montreal will make the vaults of the collegiate church resound in grandiose harmony.

Organized by the Association des amis de l?orgue et de la collégiale de Montréal: a concert not to be missed!

Free participation.

German :

Die internationalen Trompeter André Henry und Naoki Kano sind aus Japan angereist, um in Montréal de l’Aude ein außergewöhnliches Konzert zu geben. Sie spielen zusammen mit Laurent Fievet, dem Titularorganisten der Kathedrale von Grasse und der Basilika Notre Dame in Nizza.

Sie werden meisterhafte Werke und Konzerte von Johann Sebastian Bach, Bellini, Albinoni, Torelli, Vivaldi und Charles Marie Widor zu Gehör bringen.

Als Virtuosen auf der Trompete und der Orgel sind diese Künstler in der ganzen Welt bekannt. Die Verbindung zwischen den beiden Trompeten und der großen Orgel von Montreal wird die Gewölbe der Stiftskirche in einer großartigen Harmonie erklingen lassen.

Organisiert von der Association des amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal: ein Konzert, das Sie nicht verpassen sollten!

Freie Teilnahme an den Kosten.

Italiano :

I solisti internazionali André Henry e Naoki Kano sono arrivati dal Giappone per tenere un recital d’eccezione a Montréal de l’Aude e suoneranno con Laurent Fievet, organista titolare della Cattedrale di Grasse e della Basilica di Notre Dame di Nizza.

Eseguiranno capolavori e concerti di Johann Sebastian Bach, Bellini, Albinoni, Torelli, Vivaldi e Charles Marie Widor.

Virtuosi della tromba e dell’organo, questi artisti sono rinomati in tutto il mondo. Il connubio tra le due trombe e il grande organo di Montreal farà risuonare le volte della collegiata in un’armonia grandiosa.

Organizzato dall’Association des amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal, questo è un concerto da non perdere!

Partecipazione gratuita.

Espanol :

Los solistas internacionales André Henry y Naoki Kano han viajado desde Japón para ofrecer un recital excepcional en Montréal de l’Aude. Tocarán con Laurent Fievet, organista titular de la catedral de Grasse y de la basílica de Notre Dame de Niza.

Interpretarán obras maestras y conciertos de Johann Sebastian Bach, Bellini, Albinoni, Torelli, Vivaldi y Charles Marie Widor.

Virtuosos de la trompeta y el órgano, estos artistas son conocidos en todo el mundo. El maridaje entre las dos trompetas y el gran órgano de Montreal hará resonar en grandiosa armonía las bóvedas de la colegiata.

Organizado por la Association des amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal, ¡es un concierto que no se puede perder!

Participación gratuita.

L’événement CONCERT DEUX TROMPETTES ET ORGUE Montréal a été mis à jour le 2025-07-19 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Au Coeur des Collines Cathares