Concert deux voix pour chanter Noël Le Croisty
Concert deux voix pour chanter Noël Le Croisty dimanche 14 décembre 2025.
Concert deux voix pour chanter Noël
Église Le Croisty Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Deux dates en ce mois de décembre pour un répertoire de chants sacrés et de chants de Noël avec les Salamandres, un duo de voix féminines. .
Église Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 6 70 37 71 71
English :
L’événement Concert deux voix pour chanter Noël Le Croisty a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan