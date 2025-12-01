Concert deux voix pour chanter Noël Le Croisty

Concert deux voix pour chanter Noël

Église Le Croisty Morbihan

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Deux dates en ce mois de décembre pour un répertoire de chants sacrés et de chants de Noël avec les Salamandres, un duo de voix féminines. .

Église Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 6 70 37 71 71

