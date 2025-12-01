Concert deux voix pour chanter Noël Ploërdut

Concert deux voix pour chanter Noël

Église Ploërdut Morbihan

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

2025-12-21

Deux dates en ce mois de décembre pour un répertoire de chants sacrés et de chants de Noël avec les Salamandres, un duo de voix féminines. .

Église Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 70 37 71 71

