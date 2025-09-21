Concert d’exception à l’Auditorium Eugène Bozza Conservatoire Eugène Bozza Valenciennes

Concert d’exception à l’Auditorium Eugène Bozza Dimanche 21 septembre, 16h00 Conservatoire Eugène Bozza Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les professeurs du Conservatoire Eugène Bozza vous convient à leur concert. Vous entendrez le quintette à cordes, le quintette de cuivres et l’ensemble de bois pour un moment d’exception.

Dimanche 21septembre, 16h00, sans réservation

Conservatoire Eugène Bozza 8 Rue Ferrand Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Thomas Douvry/Ville de Valenciennes