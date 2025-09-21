Concert d’exception d’un quatuor à cordes Église Sainte-Marie du Boulou Le Boulou

Concert d’exception d’un quatuor à cordes Dimanche 21 septembre, 17h00 Église Sainte-Marie du Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 €, 12 € Adhérents AOC. Billetterie : www.billetweb.fr.

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Concert d’exception quatuor à cordes – Musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.

Réservations : 06 18 12 33 84 / Maryse.

orchestrecatalogne@gmail.com

Église Sainte-Marie du Boulou Place de l'église, 66160 Le Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie orchestrecatalogne@gmail.com L'église date du XVIIe siècle, mais elle conserve un portail roman de marbre blanc sculpté attribué au Maître de Cabestany. Une frise se trouvant au-dessus du portail représente des scènes de l'Enfance de Jésus qui se lisent de droite à gauche : Annonce faite aux bergers, la Nativité, l'Adoration des Mages, Fuite en Égypte.

