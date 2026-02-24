Concert d’EZAH Salle du Castel Park Surgères
Concert d’EZAH Salle du Castel Park Surgères samedi 11 avril 2026.
Concert d’EZAH
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Venez applaudir le groupe EZAH et DJ STAR’S FLASH.
Réservation table et restauration.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00
Come and enjoy the band EZAH and DJ STAR’S FLASH.
Table and catering bookings.
L’événement Concert d’EZAH Surgères a été mis à jour le 2026-02-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin