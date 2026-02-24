Concert d’EZAH Salle du Castel Park Surgères

Concert d’EZAH

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Venez applaudir le groupe EZAH et DJ STAR’S FLASH.

Réservation table et restauration.

English :

Come and enjoy the band EZAH and DJ STAR’S FLASH.

Table and catering bookings.

