CONCERT D’HALYNKA Juvignac

CONCERT D’HALYNKA

Rue du Poumpidou Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le vendredi 6 février à 18h, la chanteuse Halynka se produira à la Médiathèque Théodore Monod.

Un concert intimiste pensé comme une parenthèse suspendue durant laquelle l’artiste se livrera à travers ses chansons mélancoliques et engagées.

Autrice, compositrice et interprète venue de Toulouse, Halynka nous livre Ces petits riens d’un monde qui la questionne, qui renvoient également au titre de son premier album sorti en 2024, réalisé en collaboration avec DBLM Production.

Ses chansons tranches de vie aux textes ciselés oscillent entre révolte, douceur et nostalgie. J’écris sur les choses qui m’arrivent, je ne saurais faire autrement. Je peux observer, interroger mes émotions, je parle aussi des belles choses.

Bercée par le blues-rock, la folk et la chanson française, la jeune artiste décrit simplement son chemin, au gré des cordes de sa guitare et de mots qui redonnent du sens à la vie de tous les jours.

Son univers est constellé de paroles vécues, inspirées du quotidien, avec un accompagnement musical soigné , à l’image d’artistes qui l’ont inspiré comme Les Ogres De Barback, Hoshi, Pomme, Oldelaf, Gauvain Sers, Yves Jamait, Alexis HK, Volo, Leïla Huissoud…

Gratuit Tout public

Réservation conseillée (places limitées)

mediatheque@juvignac.fr ou 04 67 10 40 30 .

Rue du Poumpidou Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 40 30

English :

On Friday February 6 at 6pm, singer Halynka will perform at the Médiathèque Théodore Monod.

An intimate concert conceived as a suspended interlude, during which the artist will reveal herself through her melancholy and committed songs.

