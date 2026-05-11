Concert d’Hans Martin Muller, flutiste Varennes-sous-Dun
Concert d’Hans Martin Muller, flutiste Varennes-sous-Dun vendredi 29 mai 2026.
Varennes-sous-Dun
Concert d’Hans Martin Muller, flutiste
Eglise de Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Les Amis de la chapelle de la Croix Bouthier vous invitent au nouveau récital de flûte traversière de Hans Martin Muller, flûtiste solo international.
Au programme
De l’amour, de la danse et des rossignols (Johan Sébastian Bach, Jacob Van Eyck, Couperin…)
Cette série de concert dont le thème est Suite pour violoncelle de Jean Sébastien Bach, arrangée pour flûte solo dans les églises romanes du Brionnais a été développé en partenariat avec les associations des Amis de l’église d’Anzy le Duc et des Amis de l’église de Châteauneuf.
Entrée libre. .
Eglise de Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert d’Hans Martin Muller, flutiste
L’événement Concert d’Hans Martin Muller, flutiste Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-05-05 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais