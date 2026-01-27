Concert d’harmonie d’Alençon Alençon
Concert d’harmonie d’Alençon Alençon dimanche 1 février 2026.
Concert d’harmonie d’Alençon
Cours Clémenceau Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01 17:30:00
Date(s) :
2026-02-01
Le 01 février 2026
Entrée libre
Halle aux Toiles, Cours Clemenceau, 61000 Alençon
À 16h
L’Harmonie d’Alençon vous invite dimanche 1er février à un concert sur le thème Mystère, enquêtes, agents secrets… .
Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert d’harmonie d’Alençon
L’événement Concert d’harmonie d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-01-27 par OT CUA ALENCON