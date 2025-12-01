Concert d’harmonie Drusenheim

2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

L’Orchestre d’Harmonie Alsatia vous invite à vivre un moment où la magie de Noël prend vie en musique. Véritable rendez-vous de ¬n d’année, ce concert est l’occasion de se retrouver, de partager des émotions et de laisser la musique réchauffer les cœurs des petits et grands. Au programme des airs familiers qui évoquent les souvenirs d’enfance, des mélodies festives qui invitent à rêver et des harmonies douces qui nous rassemblent autour de l’esprit de Noël. Tout un florilège de pièces traditionnelles et contemporaines soigneusement choisies pour vous faire voyager au cœur de l’hiver. Cette année encore, les musiciens mettront tout leur talent et leur passion au service de ce moment unique, placé sous le signe de la solidarité et de la générosité. .

2 rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

