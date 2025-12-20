Concert d’harmonie et chant choral, Schalbach
Concert d’harmonie et chant choral, Schalbach dimanche 18 janvier 2026.
Concert d’harmonie et chant choral
rue du Presbytère salle polyvalente Schalbach Moselle
Concert par l’Union musicale de Phalsbourg et le chœur Chantadanne de Danne-et-Quatre-Vents. Au programme airs variés de musique d’ambiance, swing et musiques de films ; compilation de titres harmonisés à quatre voix, accompagnés au piano, issus de la variété contemporaine française.
L’Union et le chœur s’associent pour un triple objectif permettre à l’harmonie et à la chorale de se produire devant un nouveau public dans une localité où ils se produisent pour la première fois ; apporter leur soutien à une association du domaine médico-social de la région ; associer la municipalité soucieuse de créer de l’animation dans la localité. Participation libre, corbeille partagée avec l’association Les P’tits Phénix.Tout public
rue du Presbytère salle polyvalente Schalbach 57370 Moselle Grand Est +33 7 86 16 95 48
Concert by the Union musicale de Phalsbourg and the Chantadanne choir from Danne-et-Quatre-Vents. On the program: a variety of ambient, swing and film music; a compilation of harmonized four-part titles, accompanied by piano, from contemporary French variety.
L’Union and le ch?ur are joining forces for a triple objective: to enable the band and choir to perform for a new audience in a locality where they are appearing for the first time; to support a local medical-social association; and to involve the municipality, which is keen to create a lively atmosphere in the locality. Free participation, basket shared with the Les P?tits Phénix association.
