Concert d’harmonie et chant choral

rue du Presbytère salle polyvalente Schalbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Concert par l’Union musicale de Phalsbourg et le chœur Chantadanne de Danne-et-Quatre-Vents. Au programme airs variés de musique d’ambiance, swing et musiques de films ; compilation de titres harmonisés à quatre voix, accompagnés au piano, issus de la variété contemporaine française.

L’Union et le chœur s’associent pour un triple objectif permettre à l’harmonie et à la chorale de se produire devant un nouveau public dans une localité où ils se produisent pour la première fois ; apporter leur soutien à une association du domaine médico-social de la région ; associer la municipalité soucieuse de créer de l’animation dans la localité. Participation libre, corbeille partagée avec l’association Les P’tits Phénix.Tout public

.

rue du Presbytère salle polyvalente Schalbach 57370 Moselle Grand Est +33 7 86 16 95 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Union musicale de Phalsbourg and the Chantadanne choir from Danne-et-Quatre-Vents. On the program: a variety of ambient, swing and film music; a compilation of harmonized four-part titles, accompanied by piano, from contemporary French variety.

L’Union and le ch?ur are joining forces for a triple objective: to enable the band and choir to perform for a new audience in a locality where they are appearing for the first time; to support a local medical-social association; and to involve the municipality, which is keen to create a lively atmosphere in the locality. Free participation, basket shared with the Les P?tits Phénix association.

L’événement Concert d’harmonie et chant choral Schalbach a été mis à jour le 2025-12-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG