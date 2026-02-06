Concert d’Hawaiian Pistoleros Théâtre Boris-Vian Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:30 – 21:50

Gratuit : non 5€ https://indiv.themisweb.fr/0649/fListeManifs.aspx?idstructure=0649 Tout public

L’élégant gang nanto-rennais arpente « son » Amérique et sa culture musicale populaire de l’entre-deux guerres, mêlant swing, country etmusique dite « hawaïenne ». Au son de la steelguitar (guitare de type hawaïenne jouée à plat posée sur les cuisses), du ukulélé et porté parla voix soyeuse du gentleman crooner Vincent Dupas, Hawaiian Pistoleros plonge l’auditeur dans les eaux turquoise de l’océan Pacifique ou dans une ville abandonnée au vent du désert en un rien de temps ! Un road-movie musical décontracté qui fait des merveilles.

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220



Afficher la carte du lieu Théâtre Boris-Vian et trouvez le meilleur itinéraire

