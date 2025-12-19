Concert d’Hiver à Champagney Salle des Fêtes de Champagney Champagney
Concert d’Hiver à Champagney Salle des Fêtes de Champagney Champagney dimanche 11 janvier 2026.
Concert d’Hiver à Champagney
Salle des Fêtes de Champagney Place du Général de Gaulle Champagney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 14:30:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Le Léopold Band vous propose un concert d’hiver. Rendez-vous dimanche 11 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Champagney. .
Salle des Fêtes de Champagney Place du Général de Gaulle Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 18 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert d’Hiver à Champagney
L’événement Concert d’Hiver à Champagney Champagney a été mis à jour le 2025-12-19 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)