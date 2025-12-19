Concert d’Hiver à Champagney

Salle des Fêtes de Champagney
Champagney
Haute-Saône

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Le Léopold Band vous propose un concert d’hiver. Rendez-vous dimanche 11 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Champagney. .

Salle des Fêtes de Champagney Place du Général de Gaulle Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 18 48

