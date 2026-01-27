Concert d’hiver Place du Golhérez Auray
Concert d’hiver Place du Golhérez Auray mardi 10 février 2026.
Concert d’hiver
Place du Golhérez Médiathèque Auray Morbihan
Début : 2026-02-10 17:30:00
fin : 2026-02-10 18:00:00
2026-02-10
Concerts des ateliers de pratiques collectives chorale adulte, ateliers de technique vocale, orchestres à corde & atelier Hip-Hop. .
Place du Golhérez Médiathèque Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03
