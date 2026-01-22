Concert d’hiver Aux Pieds Tanqués Barbentane

Concert d’hiver

Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h30. Aux Pieds Tanqués 3 Place Saint Joseph Barbentane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Concert d’hiver aux Pieds tanqués.

La Mocorro Music School, en partenariat avec Aux Pieds Tanqués, vous invite à célébrer la saison avec son Concert d’Hiver. Oubliez l’hibernation et venez vibrer au rythme des plus grands standards du rock et de la pop !



Nos musiciens revisiteront les répertoires d’artistes iconiques pour une soirée électrique

Metallica, Pink Floyd, The Cure, Oasis, The Animals, Amy Winehouse, Tracy Chapman, U2, Coldplay, Lou Reed, The Cranberries, Joan Osborne.



Attention Premier arrivé, premier servi ! Ne tardez pas pour vous assurer une place au cœur de l’événement.



Dès 19h30, profitez d’un Food Trip et de boissons sur place pour vous échauffer avant le show. .

Aux Pieds Tanqués 3 Place Saint Joseph Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 87 38 51 50

