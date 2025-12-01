Concert d’hiver Choeur Amabile

Église Saint-Vivien Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le Chœur Amabile présente son concert de Noël.

Un pot de l’amitié clôturera l’évènement.

.

Église Saint-Vivien Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 24 97 04

English :

The Ch?ur Amabile presents its Christmas concert.

A pot de l’amitié will close the event.

L’événement Concert d’hiver Choeur Amabile Les Gonds a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge