Concert d’hiver Salle des fêtes de Cours Cosne-Cours-sur-Loire

Concert d'hiver

Salle des fêtes de Cours Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Rendez-vous à 16h à la salle des fêtes de Cours pour assister à un concert d’hiver de l’Harmonie de Cosne. Au programme

– Orchestre à cordes Attacca: Rock Baroque , sous la direction de Gaëlle Beau-Faucher.

– Harmonie de Cosne Hallelujah , Walking in the air , Rodolphe Tissier (trompette solo), Sally Gardens , Alix Thibault (flûte solo), Os Passaros do Brasil , sous la direction de Jean-Yves Chir. .

Salle des fêtes de Cours Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 60 17

