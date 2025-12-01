Concert d’hiver de l’école intercommunale de musique Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Concert d’hiver de l’école intercommunale de musique

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le jour du marché de Noël à l’Abbaye d’Ecurey, armi les nombreuses animations proposées, l’école intercommunale de musique vous proposera un concert de ses élèves dans l’auditorium Jean Salin du logis abbatial de la Communauté de Communes des Portes de Meuse.

Un moment musical à partager avec sa famille et ses amis.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est contact@portesdemeuse.fr

English :

On the day of the Christmas market at Ecurey Abbey, the intercommunal music school will be offering a concert by its students in the Jean Salin auditorium of the Communauté de Communes des Portes de Meuse abbey house.

A musical moment to share with family and friends.

Free admission.

L’événement Concert d’hiver de l’école intercommunale de musique Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2025-11-28 par OT SUD MEUSE