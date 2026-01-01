Concert d’hiver de l’Ensemble Vocal Palestrina Bagneux Saumur

Concert d’hiver de l’Ensemble Vocal Palestrina

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

L’Ensemble Vocal Palestrina donne son concert d’hiver sous la direction de son chef de chœur, Aldo Zanotti, accompagné par le pianiste Séverin Treille.

Au programme Rutter, Bruckner, Elgar, Jannequin et Passereau.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 16h. .

Bagneux 3 rue Guy Doussard Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 37 24 16 contact@chorale-palestrina.org

English :

The Ensemble Vocal Palestrina gives its winter concert under the direction of conductor Aldo Zanotti, accompanied by pianist Séverin Treille.

