Concert d’hiver de l’Ensemble Vocal Palestrina Bagneux Saumur
Concert d’hiver de l’Ensemble Vocal Palestrina Bagneux Saumur samedi 31 janvier 2026.
Concert d’hiver de l’Ensemble Vocal Palestrina
Bagneux 3 rue Guy Doussard Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
L’Ensemble Vocal Palestrina donne son concert d’hiver sous la direction de son chef de chœur, Aldo Zanotti, accompagné par le pianiste Séverin Treille.
Au programme Rutter, Bruckner, Elgar, Jannequin et Passereau.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 16h. .
Bagneux 3 rue Guy Doussard Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 37 24 16 contact@chorale-palestrina.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ensemble Vocal Palestrina gives its winter concert under the direction of conductor Aldo Zanotti, accompanied by pianist Séverin Treille.
L’événement Concert d’hiver de l’Ensemble Vocal Palestrina Saumur a été mis à jour le 2026-01-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME