Concert d’hiver des ateliers de groupe Mas de Jonquerolles Saint-Rémy-de-Provence

Concert d’hiver des ateliers de groupe

Samedi 28 février 2026 à partir de 19h30. Mas de Jonquerolles 35 Chemin de Chalamon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Les ateliers de groupe de l’association Glanum Rock vous donnent rendez-vous pour un concert d’hiver de musique 100% live.Familles

Organisé et porté par les élèves eux-mêmes, accompagnés de leurs professeurs.



Pour cette soirée, les musiciens investissent le Mas de Jonquerolles et proposent un concert convivial et énergique, fruit de plusieurs mois de travail collectif. Un moment musical ouvert à tous, placé sous le signe du partage, de la transmission et du plaisir de jouer ensemble.



Au programme

– 3 heures de musique live

– Reprises aux voix, piano, batterie et guitares

– Ambiance chaleureuse pour tout public

– Buvette sur place



Venez nombreux soutenir les élèves de Glanum Rock et partager ce temps fort musical ! .

Mas de Jonquerolles 35 Chemin de Chalamon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Glanum Rock association’s group workshops invite you to a winter concert featuring 100% live music.

