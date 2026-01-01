Concert d’hiver des chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises Chinon

Concert d’hiver des chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises

Place Mirabeau Chinon Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-01-18

Retrouvez les chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises pour leur premier concert de l’année.

Place Mirabeau Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Join the Antiphonie and Les Vocalises Richelaises choirs for their first concert of the year.

