Concert d’hiver des chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises Chinon

Concert d’hiver des chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises

Place Mirabeau Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : Dimanche 2026-01-18
Retrouvez les chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises pour leur premier concert de l’année.
Place Mirabeau Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Join the Antiphonie and Les Vocalises Richelaises choirs for their first concert of the year.

