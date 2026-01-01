Concert d’hiver des chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises Chinon
Concert d'hiver des chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises Chinon dimanche 18 janvier 2026.
Concert d’hiver des chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises
Place Mirabeau Chinon Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2026-01-18
2026-01-18
Retrouvez les chorales Antiphonie et Les Vocalises Richelaises pour leur premier concert de l’année.
Place Mirabeau Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Join the Antiphonie and Les Vocalises Richelaises choirs for their first concert of the year.
