Concert d’hiver des Joyeux Lurons Yutz dimanche 8 février 2026.
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00
2026-02-08
L’association de musique folklorique de Yutz, Les Joyeux Lurons, vous invite à son concert d’hiver.
Un concert en deux temps à 15h, laissez-vous porter par les Joyeux Lurons, puis à 16h30, place à l’harmonie d’Illange.Tout public
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
The Yutz folk music association, Les Joyeux Lurons, invites you to its winter concert.
A concert in two parts: at 3pm, let yourself be carried away by Les Joyeux Lurons, followed at 4:30pm by the Illange wind band.
