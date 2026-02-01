Concert d’hiver des Joyeux Lurons Yutz

Concert d’hiver des Joyeux Lurons

126 rue de la République Yutz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00

L’association de musique folklorique de Yutz, Les Joyeux Lurons, vous invite à son concert d’hiver.

Un concert en deux temps à 15h, laissez-vous porter par les Joyeux Lurons, puis à 16h30, place à l’harmonie d’Illange.Tout public

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

The Yutz folk music association, Les Joyeux Lurons, invites you to its winter concert.

A concert in two parts: at 3pm, let yourself be carried away by Les Joyeux Lurons, followed at 4:30pm by the Illange wind band.

