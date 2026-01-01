Concert d’hiver Ensemble de flûtes Traverse Lair & l’Orchestre d’Harmonie Espérance Wuenheim

Concert d’hiver Ensemble de flûtes Traverse Lair & l’Orchestre d’Harmonie Espérance

3 rue de l’Église Wuenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Un concert d’hiver en deux temps les flûtes de Traverse Lair en douceur, suivies de l’Orchestre Espérance pour une envolée musicale chaleureuse à l’église de Wuenheim

Laissez-vous emporter par un concert d’hiver en deux mouvements, tout en contrastes et en harmonie. En première partie, l’ensemble de flûtes Traverse Lair vous enveloppera de ses sonorités aériennes, délicates et lumineuses. Un moment suspendu, tout en poésie. Puis, place à l’Orchestre d’Harmonie Espérance pour une deuxième partie plus ample et vibrante, où cuivres, bois et percussions s’unissent pour faire résonner la chaleur de la musique d’ensemble. Une soirée musicale riche et inspirante, dans l’atmosphère feutrée de l’église de Wuenheim. 0 .

3 rue de l’Église Wuenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 13

English :

A winter concert in two parts: the gentle flutes of Traverse Lair, followed by the Orchestre Espérance for a warm musical flight in the church of Wuenheim

