Concert d’hiver Harpe et Violon Hôtel Nota Bene Montceau-les-Mines

Concert d’hiver Harpe et Violon

Hôtel Nota Bene 70 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Élise Bertrand et Maëlle Martin se produisent en duo depuis 2024 et jouent dans des festivals tels que Ondes Classiques à La Rochelle, au festival de Saint-Tropez, aux rencontres musicales de Gien, aux Mosaïques d’Ervy-le-Chatel, au Musée des Beaux-arts de Draguignan, à Saint-Rémy-l’Honoré…

Soliste et chambriste

– Élise Bertrand se produit sur les grandes scènes françaises et internationales et collabore avec de nombreux orchestres.

– Maëlle Martin collabore avec de nombreux orchestres de renom, dont l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de France… Elle se produit dans de prestigieuses salles sous la direction des plus grands et avec des grands solistes internationaux tels Placido Domingo, Gautier Capuçon… .

Hôtel Nota Bene 70 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 52 92 41 les4saisonsencharolais@gmail.com

