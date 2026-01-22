Concert d’hiver

Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Venez écouter trente choristes des ensembles Méli Mélo Velles Canto de l’Indre.

La chef de chœur Valérie Galland-Jugy, d’origine Pressignoise, est heureuse de faire redécouvrir ses deux belles chorales qui interpréteront des chants d’horizons très divers! Le concert sera suivi d’un vin chaud.

Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 51 71 97 asso.cepp@orange.fr

English :

Come and listen to thirty singers from the Méli Mélo Velles Canto ensembles from the Indre region.

Conductor Valérie Galland-Jugy, a native of Pressign, is delighted to introduce you to her two beautiful choirs, who will be performing songs from a wide variety of backgrounds! The concert will be fo

