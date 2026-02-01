Concert d’hiver pl de l’Eglise Les Houches

Concert d’hiver

pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Concert de l’Harmonie Municipale des Houches.

.

pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 86 23 20 francois.choupin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Harmonie Municipale des Houches.

L’événement Concert d’hiver Les Houches a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc