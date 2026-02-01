Concert d’hiver pl de l’Eglise Les Houches
Concert d’hiver pl de l’Eglise Les Houches samedi 7 février 2026.
Concert d’hiver
pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches Haute-Savoie
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 21:30:00
2026-02-07
Concert de l’Harmonie Municipale des Houches.
pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 86 23 20 francois.choupin@orange.fr
English :
Concert by the Harmonie Municipale des Houches.
