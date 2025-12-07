Concert d’hiver

Eglise Saint Laurent Longues-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 18:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Chants et Noëls du monde . Le P’tit Choeur, le Choeur d’Hommes et le Choeur Classique de l’Orphéon de Bayeux.

Direction Corinne Picouleau et Valérie Fossard

Piano Mélanie Ghestin

Chants et Noëls du monde

Messe de minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier .

Eglise Saint Laurent Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 74 66 orpheon.bayeux@wanadoo.fr

English :

Carols and Christmases from around the world. Le P’tit Choeur, Choeur d’Hommes and Choeur Classique de l’Orphéon de Bayeux.

Direction: Corinne Picouleau and Valérie Fossard

Piano: Mélanie Ghestin

German : Concert d’hiver

Lieder und Weihnachten aus aller Welt . Le P’tit Choeur, der Männerchor und der klassische Chor des Orphéon de Bayeux.

Leitung: Corinne Picouleau und Valérie Fossard

Klavier: Mélanie Ghestin

Italiano :

Canti e Natali da tutto il mondo. Il P’tit Choeur, il Choeur d’Hommes e il Coro Classico dell’Orphéon di Bayeux.

Direttori: Corinne Picouleau e Valérie Fossard

Pianoforte: Mélanie Ghestin

Espanol :

Villancicos y Navidades de todo el mundo. El P’tit Choeur, el Choeur d’Hommes y el Coro Clásico del Orphéon de Bayeux.

Directoras: Corinne Picouleau y Valérie Fossard

Piano: Mélanie Ghestin

L’événement Concert d’hiver Longues-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Bayeux Intercom