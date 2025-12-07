Concert d’hiver Longues-sur-Mer
Concert d’hiver Longues-sur-Mer dimanche 7 décembre 2025.
Concert d’hiver
Eglise Saint Laurent Longues-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-07 18:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Chants et Noëls du monde . Le P’tit Choeur, le Choeur d’Hommes et le Choeur Classique de l’Orphéon de Bayeux.
Direction Corinne Picouleau et Valérie Fossard
Piano Mélanie Ghestin
Chants et Noëls du monde
Messe de minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier .
Eglise Saint Laurent Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 74 66 orpheon.bayeux@wanadoo.fr
English :
Carols and Christmases from around the world. Le P’tit Choeur, Choeur d’Hommes and Choeur Classique de l’Orphéon de Bayeux.
Direction: Corinne Picouleau and Valérie Fossard
Piano: Mélanie Ghestin
German : Concert d’hiver
Lieder und Weihnachten aus aller Welt . Le P’tit Choeur, der Männerchor und der klassische Chor des Orphéon de Bayeux.
Leitung: Corinne Picouleau und Valérie Fossard
Klavier: Mélanie Ghestin
Italiano :
Canti e Natali da tutto il mondo. Il P’tit Choeur, il Choeur d’Hommes e il Coro Classico dell’Orphéon di Bayeux.
Direttori: Corinne Picouleau e Valérie Fossard
Pianoforte: Mélanie Ghestin
Espanol :
Villancicos y Navidades de todo el mundo. El P’tit Choeur, el Choeur d’Hommes y el Coro Clásico del Orphéon de Bayeux.
Directoras: Corinne Picouleau y Valérie Fossard
Piano: Mélanie Ghestin
