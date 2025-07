Concert d’hiver Maîtrise de l’Opéra de Lyon Le Toboggan Décines-Charpieu

Le Toboggan 14 avenue Jean Macé Décines-Charpieu

Dimanche 2025-12-21

Retrouvez la talentueuse Maîtrise de l’Opéra de Lyon au Toboggan dans un programme éclectique entre répertoire classique et surprises musicales la promesse d’un concert de festivités !

Le Toboggan 14 avenue Jean Macé Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English :

Enjoy the talented Lyon Opera Children’s Choir in an eclectic program blending the classical repertoire with musical surprises. A festive concert full of joy!

German :

Erleben Sie die talentierte Maîtrise de l’Opéra de Lyon im Toboggan mit einem eklektischen Programm zwischen klassischem Repertoire und musikalischen Überraschungen: das Versprechen eines festlichen Konzerts!

Italiano :

Unitevi alla talentuosa Maîtrise de l’Opéra de Lyon al Toboggan per un programma eclettico di repertorio classico e sorprese musicali: la promessa di un concerto festivo!

Espanol :

Únase a la talentosa Maîtrise de l’Opéra de Lyon en el Tobogán para disfrutar de un programa ecléctico de repertorio clásico y sorpresas musicales: ¡la promesa de un concierto festivo!

