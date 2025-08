Concert d’hiver Maîtrise de l’Opéra de Lyon Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Concert d’hiver Maîtrise de l’Opéra de Lyon Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement samedi 20 décembre 2025.

Concert d’hiver Maîtrise de l’Opéra de Lyon

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Retrouvez la talentueuse Maîtrise de l’Opéra de Lyon dans un programme éclectique entre répertoire classique et surprises musicales la promesse d’un concert de festivités !

.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English : Winter Concert

Enjoy the talented Lyon Opera Children’s Choir in an eclectic program blending the classical repertoire with musical surprises. A festive concert full of joy!

German :

Erleben Sie die talentierte Maîtrise de l’Opéra de Lyon mit einem eklektischen Programm zwischen klassischem Repertoire und musikalischen Überraschungen: das Versprechen eines festlichen Konzerts!

Italiano :

Unitevi alla talentuosa Maîtrise de l’Opéra de Lyon in un programma eclettico di repertorio classico e sorprese musicali: la promessa di un concerto pieno di festeggiamenti!

Espanol :

Únase a la talentosa Maîtrise de l’Opéra de Lyon en un programa ecléctico de repertorio clásico y sorpresas musicales: ¡la promesa de un concierto lleno de fiesta!

L’événement Concert d’hiver Maîtrise de l’Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-29 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme