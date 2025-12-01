Concert d’hiver Musique Concordia de Baldersheim Baldersheim

Concert d’hiver Musique Concordia de Baldersheim

12 rue de Lorraine Baldersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 17:00:00

fin : 2025-12-26 19:00:00

2025-12-26

Envie de chaleur musicale pour prolonger les fêtes ?

Rendez-vous à la salle polyvalente de Baldersheim pour le concert d’hiver de la Musique Concordia !

Le temps d'une soirée, laissez-vous emporter dans un voyage sonore entre swing, mémoire, épopées cinématographiques et grande vitesse.

Baldersheim 68390 Haut-Rhin Grand Est

