12 rue de Lorraine Baldersheim Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-26 17:00:00
fin : 2025-12-26 19:00:00
2025-12-26
Envie de chaleur musicale pour prolonger les fêtes ?
Rendez-vous à la salle polyvalente de Baldersheim pour le concert d’hiver de la Musique Concordia !
Le temps d'une soirée, laissez-vous emporter dans un voyage sonore entre swing, mémoire, épopées cinématographiques et grande vitesse.
12 rue de Lorraine Baldersheim 68390 Haut-Rhin Grand Est
L’événement Concert d’hiver Musique Concordia de Baldersheim Baldersheim a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace