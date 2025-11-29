Concert d’Hiver par Mus’Écho Chinon
Concert d’Hiver par Mus’Écho Chinon samedi 29 novembre 2025.
Concert d’Hiver par Mus’Écho
Place de l’Église Saint-Étienne Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
L’orchestre Mus’Echo, fort de ses 60 musiciens, vous propose un programme symphonique aux couleurs expressives et contrastées, dans l’acoustique chaleureuse de l’église Saint-Etienne de Chinon !
Au programme
Felix Mendelssohn
Serge Rachmaninov
Claude Debussy
Trois œuvres emblématiques du répertoire orchestral, entre paysages sonores, intensité dramatique et délicatesse impressionniste. 10 .
Place de l’Église Saint-Étienne Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire orchestre@mus-echo.org
English :
The 60-strong Mus?Echo orchestra presents a symphonic program of expressive, contrasting colors in the warm acoustics of Chinon?s Saint-Etienne church!
On the program:
Felix Mendelssohn
Serge Rachmaninov
Claude Debussy
German :
Das Mus?Echo-Orchester mit seinen 60 Musikern bietet Ihnen ein symphonisches Programm mit ausdrucksstarken und kontrastreichen Farben in der warmen Akustik der Kirche Saint-Etienne in Chinon!
Auf dem Programm stehen:
Felix Mendelssohn
Serge Rachmaninow
Claude Debussy
Italiano :
L’orchestra Mus’Echo, composta da 60 elementi, vi propone un programma sinfonico dai colori espressivi e contrastanti nella calda acustica della chiesa di Saint-Etienne di Chinon!
In programma:
Felix Mendelssohn
Serge Rachmaninov
Claude Debussy
Espanol :
La orquesta Mus’Echo, compuesta por 60 músicos, le propone un programa sinfónico de colores expresivos y contrastados en la cálida acústica de la iglesia Saint-Etienne de Chinon
En el programa:
Felix Mendelssohn
Serge Rachmaninov
Claude Debussy
