Concert d’Hiver par Mus’Écho Chinon

Concert d’Hiver par Mus’Écho

Place de l’Église Saint-Étienne Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’orchestre Mus’Echo, fort de ses 60 musiciens, vous propose un programme symphonique aux couleurs expressives et contrastées, dans l’acoustique chaleureuse de l’église Saint-Etienne de Chinon !

Au programme

Felix Mendelssohn

Serge Rachmaninov

Claude Debussy

Felix Mendelssohn Ouverture Les Hébrides

Serge Rachmaninov L’Île des morts

Claude Debussy Petite Suite

Trois œuvres emblématiques du répertoire orchestral, entre paysages sonores, intensité dramatique et délicatesse impressionniste.

Place de l’Église Saint-Étienne Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire orchestre@mus-echo.org

English :

The 60-strong Mus?Echo orchestra presents a symphonic program of expressive, contrasting colors in the warm acoustics of Chinon?s Saint-Etienne church!

On the program:

Felix Mendelssohn

Serge Rachmaninov

Claude Debussy

German :

Das Mus?Echo-Orchester mit seinen 60 Musikern bietet Ihnen ein symphonisches Programm mit ausdrucksstarken und kontrastreichen Farben in der warmen Akustik der Kirche Saint-Etienne in Chinon!

Auf dem Programm stehen:

Felix Mendelssohn

Serge Rachmaninow

Claude Debussy

Italiano :

L’orchestra Mus’Echo, composta da 60 elementi, vi propone un programma sinfonico dai colori espressivi e contrastanti nella calda acustica della chiesa di Saint-Etienne di Chinon!

In programma:

Felix Mendelssohn

Serge Rachmaninov

Claude Debussy

Espanol :

La orquesta Mus’Echo, compuesta por 60 músicos, le propone un programa sinfónico de colores expresivos y contrastados en la cálida acústica de la iglesia Saint-Etienne de Chinon

En el programa:

Felix Mendelssohn

Serge Rachmaninov

Claude Debussy

