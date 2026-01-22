Concert d’hiver pour une Ville Impériale Théâtre Olympia Arcachon

Concert d’hiver pour une Ville Impériale

Théâtre Olympia, 21 Avenue Charles de Gaulle, Arcachon

Gratuit

Début : 2026-02-07

A l’initiative de l’Association Histoire et traditions du Bassin d’Arcachon, Arcachon Ville Impériale.

Le groupe vocal Arcana, l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon et le groupe vocal Saudade du Bassin, trois ensembles d’exception interprètent des oeuvres des compositeurs du Second Empire.

Au Théâtre Olympia.

Gratuit.

Gratuit. Pas de réservation. Participation au chapeau.

