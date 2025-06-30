CONCERT D’HIVER – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

CONCERT D’HIVER Début : 2026-01-18 à 16:00. Tarif : – euros.

Concert d’hiver Maîtrise de ’Opéra de Lyon – Chef des choeurs : Clément Brun Retrouvez la talentueuse Maîtrise de l’Opéra de Lyon dans un programme éclectique entre répertoire classique et surprises musicales : la promesse d’un concert de festivités !La Maîtrise est un chœur ainsi qu’une école du chant et de la scène. Elle réunit une centaine d’enfants et d’adolescents dès 7 ans, de l’école élémentaire au lycée, qui bénéficient d’un enseignement sur mesure. Les élèves participent chaque saison à de nombreux spectacles de l’Opéra de Lyon. La Maîtrise a été lauréate du Prix Liliane Bettencourt en 2019 distinguant les chœurs et maîtrises qui font la renommée de l’art choral français. Lors de la saison 2024-2025, ils créent « L’Avenir nous le dira », un opéra de Diana Soh sur un livret d’Emmanuelle Destremau, mis en scène par Alice Laloy, et participent aussi à l’opéra « Wozzeck », tout en assurant des concerts au cours de la saison. Alors laissez-vous emporter par ce « Concert d’hiver » qui saura vous proposer un programme magnifique, interprété par des musiciens de grand talent.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69